Бельгия сыграет с Англией без своих лидеров



Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Англии он оставит в запасе нескольких ключевых игроков.

"В матче с Англией игровое время получат футболисты, которые это заслужили. Также нам необходимо обследовать Лукаку, Азара, Мертенса. У Мертенса растяжение бедра, а Лукаку повредил внешнюю связку на левой ноге", - цитирует Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Напомним, что матч Англия – Бельгия пройдет 28 июня в Калининграде и бельгийцы на 99 процентов обеспечили себе выход в плей-офф.

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