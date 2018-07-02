Бельгия сыграет с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2018

Теги бразилиябельгия

Бельгия сыграет с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборная Бельгии в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 обыграла Японию со счетом 3:2.

В четвертьфинале бельгийцы сыграют со сборной Бразилии, которая ранее победила Мексику (2:0).

Матч Бразилия - Бельгия пройдет 6 июля в Казани.

Не пропустите: Бельгия, проигрывая в два мяча, вырывает у Японии путевку в четвертьфинал. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов