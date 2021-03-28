Бельгия сыграла вничью с Чехией, Словакия не смогла обыграть Мальту

Фото: AP Photo/Francisco Seco

В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Чехии сыграла вничью с Бельгией, а Словакия - с Мальтой.

Группа Е

Чехия - Бельгия 1:1

Голы: Провод, 50 - 1:0, Лукаку, 60 - 1:1

Чехия: Вацлик, Кудела, Боржил, Челюстка, Голеш, Соучек, Барак (Павелка, 78), Янкто (Масопуст, 61), Провод, Цоуфал, Крменчик (Выдра, 78).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Шадли (Фоке, 56), Тилеманс, Дендонкер, де Брюйне, Мертенс (Троссард, 56), Лукаку.



Группа Н

Словакия - Мальта 2:2

Голы: Гэмбин, 16 - 0:1, Сатариано, 19 - 0:2, Стрелец, 49 - 1:2, Шкриньяр, 53 - 2:2

Словакия: Куцьяк, Вальент, Шкриньяр, Ганцко (Голубек, 39), Косцелник, Грегуш, Мак, Грошовски (Шранц, 82), Куцка (Стрелец, 46), Суслов (Руснак, 72), Дюриш (Боженик, 46).

Мальта: Бонелло, Мбонг, Борг, Пепе, Гийомье, Шоу, Камензули, Теума (Кристенсен, 90), Гэмбин (Греч, 68), Сатариано (Пизани, 79), Мбонг (Нвоко, 68).

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