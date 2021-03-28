Бельгия сыграла вничью с Чехией, Словакия не смогла обыграть Мальту
Фото: AP Photo/Francisco Seco
В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Чехии сыграла вничью с Бельгией, а Словакия - с Мальтой.
Группа Е
Чехия - Бельгия 1:1
Голы: Провод, 50 - 1:0, Лукаку, 60 - 1:1
Чехия: Вацлик, Кудела, Боржил, Челюстка, Голеш, Соучек, Барак (Павелка, 78), Янкто (Масопуст, 61), Провод, Цоуфал, Крменчик (Выдра, 78).
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Шадли (Фоке, 56), Тилеманс, Дендонкер, де Брюйне, Мертенс (Троссард, 56), Лукаку.
Группа Н
Словакия - Мальта 2:2
Голы: Гэмбин, 16 - 0:1, Сатариано, 19 - 0:2, Стрелец, 49 - 1:2, Шкриньяр, 53 - 2:2
Словакия: Куцьяк, Вальент, Шкриньяр, Ганцко (Голубек, 39), Косцелник, Грегуш, Мак, Грошовски (Шранц, 82), Куцка (Стрелец, 46), Суслов (Руснак, 72), Дюриш (Боженик, 46).
Мальта: Бонелло, Мбонг, Борг, Пепе, Гийомье, Шоу, Камензули, Теума (Кристенсен, 90), Гэмбин (Греч, 68), Сатариано (Пизани, 79), Мбонг (Нвоко, 68).
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|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
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|Хорватия
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|9
|2
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|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3