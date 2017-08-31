Бельгия уничтожила Гибралтар, Кипр совершил камбэк с Боснией

Завершились три матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе Н. Бельгия на своем поле не оставила шансов Гибралтару, Греция на своем поле не сумела обыграть Эстонию, Кипр совершил блестящий камбэк с Боснией, одержав победу, уступая в два мяча.

Бельгия – Гибралтар - 9:0 (6:0)

Голы: Ибраим, 15 (автогол) - 1:0, Менье, 18 - 2:0, Лукаку, 21 - 3:0, Витцель, 40 - 4:0, Лукаку, 38 - 5:0, Азар, 45 - 6:0, Менье, 60 - 7:0, Менье, 67 - 8:0, Лукаку, 84 (с пенальти) - 9:0

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Компани, Алдервейрелд, Менье, Феррейра Карраско, Азар (Азар, 77), Витцель, де Брюйне (Тилеманс, 84), Лукаку, Мертенс (Дембеле, 46).

Гибралтар: Ибраим, Кассиаро (Гиллинг, 74), Барнетт, Чиполина, Оливеро, Уокер, Босио (Пьюзи, 46), Чиполина, Гарсия, Эрнандес (Понс, 61), Кассиаро.

Греция – Эстония - 0:0

Греция: Карнезис, Пападопулос (Стафилидис, 66), Цавелас, Рецос, Манолас, Манталос (Бакасетас, 80), Зека, Циолис, Фортунис, Донис, Веллиос (Диамантакос, 70).

Эстония: Аксалу, Баранов, Яагер, Клаван, Круглов, Тенисте, Дмитриев (Антонов, 81), Калласте (Миллер, 89), Аньер (Тамм, 90), Зенев, Кяйт.

Кипр – Босния - 3:2 (0:2)

Голы: Шуньич, 32 - 0:1, Вишча, 43 - 0:2, Христофи, 65 - 1:2, Лабан, 67 - 2:2, Сотериу, 76 - 3:2

Кипр: Панаги, Маргаса (Кастанос, 72), Деметриу, Меркис, Артиматас, Лабан, Кирьяку, Кателарис, Хараламбидис (Авраам, 46), Сотериу, Христофи (Александру, 80).

Босния: Бегович, Шуньич, Колашинац, Бичакчич, Враньеш, Вишча (Миличевич, 64), Лулич, Пьянич, Цимирот (Яяло, 75), Ибишевич (Ходжич, 81), Джеко.

Положение команд: Бельгия - 19, Греция - 13, Босния - 11, Кипр - 10, Эстония - 5, Гибралтар - 0.

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