Бельгия уничтожила Шотландию в отборе Евро-2020
Сборная Бельгии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года разгромила Шотландию со счетом 4:0.
Три голевые передачи отдал Кевин де Брюйне, а в концовке встречи добавил к ним еще и гол. Также отличились Ромелу Лукаку, Томас Вермален и Тобиас Алдервейрелд.
Шотландия – Бельгия - 0:4 (0:3)
Голы: Лукаку, 9 - 0:1, Вермален, 24 - 0:2, Алдервейрелд, 32 - 0:3, де Брюйне, 82 - 0:4
Бельгия: Куртуа, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Менье (Раман, 90), Дендонкер, Шадли (Феррейра Карраско, 78), Тилеманс (Версхарен, 86), де Брюйне, Мертенс, Лукаку.
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