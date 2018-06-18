Бельгия уверенно переигрывает Панаму в первом матче группы "G"

Один из фаворитов чемпионата мира в России – сборная Бельгии свой путь на турнире в рамках группы "G" начинала противостоянием с командой Панамы, которая дебютировала на мундиалях. Явным фаворитом встречи назывались "красные дьяволы", которые по подбору исполнителей являются одной из лучших сборных Кубка Мира.

Номинальные хозяева уже с первых минут поединка принялись обстреливать владения новичка чемпионата мира, и уже на 8-й минуте могли открывать счет. Это Дрис Мертенс приложился со средней дистанции, метя в правую от себя девятку, но Пенедо каким-то чудом вытащил этот мяч. А вскоре уже сами панамцы под давлением соперника ошиблись у вратарской, после чего Эден Азар пробивал в ближний угол с острого угла, но угодил в сетку с внешней стороны ворот.

В дальнейшем игра так и продолжалась под полным контролем сборной Бельгии, которой, тем не менее, не хватало какой-то малости в завершающей стадии атак. К примеру, на 20-й минуте опаснейший прострел на линию вратарской выполнял Де Брюйне, замыкавший передачу Лукаку уже заносил ногу для удара, однако Роман Торрес в последний момент помешал открыть счет нападающему "красных дьяволов". А чуть позже выходил на ударную позицию Эден Азар, целя в левую шестерку, но за "канальщиков" снова прекрасно сыграл голкипер.

Если до перерыва мяч не шел в ворота сборной Панамы, то уже на 2-й минуте второго тайма счет был открыт. Мощная атака бельгийцев завершалась навесом на Лукаку, который защитники "канальщиков" отбили. Однако мяч вскоре достался Мертенсу и лег тому прямо на ногу. Дрис ударом с правого угла штрафной положил снаряд точно в дальний угол – 1:0.

Открыв счет достаточно быстро после возобновления игры, бельгийцы явно утратили бдительность. Этого хватило для того, чтобы панамцы провели редкий, но очень опасный выпад. Мурильо оказался на ударной позиции, но пробил точно в Тибо Куртуа. А чуть позже "канальщики" доставили мяч в штрафную соперника верхом, но Роман Торрес пробил мимо цели.

Тут же подопечные Роберто Мартинеса поспешили успокоить игру и взять мяч под свой контроль. А когда игрокам сборной Бельгии это удалось, они организовали второй голевой выпад. Де Брюйне навесил от левого фланга в центр вратарской, откуда в борьбе с защитником пробил головой Лукаку. По сути Ромелу расстрелял Пенедо в упор – 2:0.

Если вторым взятием ворот Панамы "красные дьяволы" сделали хорошую заявку на победу, то третий гол снял все вопросы о победителе. На этот раз у бельгийцев прошла быстрая атака, которую практически от собственной штрафной начал Де Брюйне. От Кевина пошел пас на Эдена Азара, тот прошел с мячом метров 20 и выдал пас на ход Лукаку, который очень уверенно трансформировал передачу в гол, перекинув снаряд через голкипера – 3:0.

На этом игра была сделана! В концовке встречи бельгийцы позволили сборной Панаме провести парочку опасных выпадов и в одном из эпизодов Техада едва не переиграл Куртуа в очном противостоянии, но голкипер бельгийцев выручил команду.

В итоге сборная Бельгии прогнозируемо начинает чемпионат мира с уверенной победы и похоже будет ждать противостояния со сборной Англии за первое место в группе.

Бельгия – Панама – 3:0

Голы: Мертенс, 47 – 1:0. Лукаку, 69 – 2:0. Лукаку, 75 – 3:0.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Менье, Витсель (Шадли, 90), Де Брюйне, Карраско (Дембеле, 74), Азар, Мертенс (Т.Азар, 83), Лукаку.

Панама: Пенедо, Р.Торрес, Эскобар, Дэвис, Мурильо, Гомес, Годой, Барсенас (Диас, 63), Купер, Родригес (Г.Торрес, 63), Перес (Техада, 73).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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