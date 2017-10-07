Бельгия в сверхрезультативном матче переигрывает Боснию
За два тура до финиша в группе "H" квалификации ЧМ-2018 был открытым только один вопрос: кто займет второе место, которое оставляет надежду на попадание на Мундиаль. Первую строчку, а вместе с ней и путевку в Россию, здесь заранее забронировала сборная Бельгии, которая в отчетном туре пожаловала в Боснию. Матч ожидался весьма интересным, ведь команда Мехмеда Баждаревича накануне встречи являлась главным претендентом на борьбу за путевку в плей-офф.
Наверное, памятуя о том, что выигрывать в Боснии еще не удавалось, бельгийцы активно начали встречу. Уже на 4-й минуте прошла у гостей быстрая атака через правую бровку, после чего последовал прострел в район вратарской, где Карраско до мяча не дотянулся, но стоящий недалеко Менье смог пробить по воротам. Сфера попала в защитника сборной Боснии и влетела в сетку – 0:1.
Хозяева ответили довольно робким выпадом, в концовке которого Медуньянин здорово сместился с правого фланга ближе к центру, вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч прилетел точно в руки Куртуа. Еще какое-то время боснийцы поактивничали, но затем сбились на позиционную игру.
К середине тайма темп игры значительно упал, и борьба преимущественно разворачивалась в центре поля. Благо, погода способствовала тому, чтобы игроки обеих команд как можно чаще вступали в единоборства. Над стадионом лил дождь, и поле с каждой минутой становилось все более вязким.
Однако вскоре боснийцы почувствовали в себе силы снова взяться за осаду ворот Куртуа, ведь проигрывать в этой встрече команде Мехмеда Баждаревича никак нельзя было. И в одной из атак хозяевам удалось сравнять счет. На 30-й минуте Джеко, получив сферу слева в штрафной соперника, нанес удар по воротам оппонента. Мяч пролетел сквозь рук вратаря бельгийцев и полетел в сторону правой штанги, где чудом заблудился Медуньянин, который и отправил сферу в сетку с пары метров – 1:1.
А менее чем через 10 минут хозяева поля и вовсе вышли вперед. Удался боснийцам быстрый переход из обороны в атаку и вот уже Вишча вырывается один на один с Куртуа. Мощным ударом по центру Эдин выводит свою команду вперед. Однако не проходит и двух минут, как Батшуайи и Вермален расстреливают Беговича в рамке. В первом случае хозяев выручает вратарь, а во втором на помощь боснийцам пришла и штанга.
На второй тайм команда Роберто Мартинеса вышла с решительным настроем указать сопернику свое место. После одного из угловых Батшуайи пробил головой рядом со штангой, а на 52-й минуте Азар просто обязан был замыкать прострел, но угодил в защитника.
Гол назревал и состоялся на 59-й минуте. Справа вошел в чужую штрафную Карраско, финтом убрал защитника и выстрелил по центру. Бегович контролировал полет мяча, но зафиксировать сферу в руках не смог. Тут как тут оказавшийся рядом Батшуайи переправил мяч в сетку – 2:2.
Но и на этом бельгийцы не успокоились. В одной из атак Тилеманс выходил на ударную позицию, отправляя мяч низом в дальний угол – Бегович с трудом перевел сферу на угловой. А на 68-й минуте Вертонген вывел свою команду вперед. После розыгрыша углового Карраско сделал скидку на дальнюю штангу и Ян с пару метров переправил мяч в сетку – 2:3.
Теперь уже боснийцам нужно было идти вперед, но сил оставалось немного. Хозяева могли уповать разве что на стандартные положения, и на 83-й минуте им удалось еще раз в этом матче сравнять счет. Думич подключился на розыгрыш углового и головой в упор расстрелял с трех метров Куртуа – 3:3.
Но и этот результат продержался недолго. Через минуту Азар точным пасом нашел в штрафной Карраско, а тот в ближнем бою переиграл Беговича – 3:4. Через две минуты хозяева поля могли спасти матч, но после паса Ибишевича Джеко не попал в ближний угол.
В итоге Бельгия увозит три очка из Сараево, оставляя сборной Боснии небольшие шансы на поездку в Россию.
Босния и Герцеговина – Бельгия – 3:4
Голы: Менье, 4 – 0:1. Медуньянин, 30 – 1:1. Вишча, 39 – 2:1. Батшуайи, 59 – 2:2. Вертонген, 68 – 2:3. Думич, 82 – 3:3. Карраско, 83 – 3:4.
Босния: Бегович, Думич, Колашинац, Враньеш, Лулич, Шуньич, Вишча (Хайрович, 71), Бешич (Яяло, 62), Медуньянин (Ибишевич, 75), Дулевич, Джеко.
Бельгия: Куртуа, Вермален, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Феллайни (Дендонкер, 29), Карраско (Шадли, 86), Азар, Де Брюйне, Мертенс (Тилеманс, 46), Батшуайи.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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