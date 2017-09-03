Бельгия вышла в финальную стадию Чемпионата Мира-2018

Теги бельгия

Бельгия вышла в финальную стадию Чемпионата Мира-2018

В матче 8-го тура отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Бельгия на выезде победила Грецию со счетом 2:1.

Эта победа позволила бельгийцам досрочно занять первое место в группе и гарантировать себе путевку в финальную стадию турнира в России.

Напомним, что в данный момент участниками мундиаля являются: Россия, Бразилия, Иран, Япония и Мексика.

Не пропустите: Босния разгромила Гибралтар, Греция уступила Бельгии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов