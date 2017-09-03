Бельгия вышла в финальную стадию Чемпионата Мира-2018

В матче 8-го тура отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Бельгия на выезде победила Грецию со счетом 2:1.

Эта победа позволила бельгийцам досрочно занять первое место в группе и гарантировать себе путевку в финальную стадию турнира в России.

Напомним, что в данный момент участниками мундиаля являются: Россия, Бразилия, Иран, Япония и Мексика.

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