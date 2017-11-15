Бельгия - Япония - 1:0, Алжир - ЮАР - 3:0 (обзоры)

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Бельгия - Япония - 1:0, Алжир - ЮАР - 3:0 (обзоры)
Предлагаем Вашему внимаю обзоры товарищеских матчей с участием национальных сборных.

Видео: Бельгия - Япония - 1:0.

 

Видео: Алжир - ЮАР - 3:0.

 

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