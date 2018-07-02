Бельгия - Япония - 3:2 (обзор)

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Бельгия - Япония - 3:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Бельгии и Японии (3:2).

Видео: Бельгия - Япония - 3:2.

 

Не пропустите: Бельгия, проигрывая в два мяча, вырывает у Японии путевку в четвертьфинал. | http://soccernews.ru

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