Бельгия забила быстрый гол в ворота англичан

Теги бельгияанглиятомас менье

Бельгия забила быстрый гол в ворота англичанСборная Бельгии забила быстрый гол в ворота национальной команды Англии в матче за третье место Чемпионата Мира. Результативным ударом отметился Томас Менье.

Напомним, матч команды начали в следующих составах.  | soccernews.ru

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