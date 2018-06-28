Бельгия завершает группу со стопроцентным результатом, отправляя Англию на встречу с Колумбией

Поздним вечером в четверг двумя матчами квартета "Н" завершался первый этап чемпионата мира в России, именуемый групповой раунд. В Калининграде встречались сборные Англии и Бельгии, которые досрочно обеспечили себе участие в плей-офф. В очном противостоянии командам предстояло выявить победителя квартета, который в 1/8 финала выходил на средненькую сборную Японии. Занявшая второе место команда получала в соперники Колумбию – далеко не самого желаемого соперника. Так что бороться командам было за что.

Как и ожидалось перед матчем, наставники обеих команд не стали выпускать на поле своих сильнейших игроков. Что до бельгийцев, то у них со старта и вовсе играл экспериментальный состав. Как минимум 8 человек основы остались в запасе, включая тройку лидеров – Эдена Азара, Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку.

А англичан вышел состав более приближенный к основному. Однако на скамейке остался лучший бомбардир чемпионата – Гарри Кейн и ряд ударных полузащитников – Деле Алли, Джесси Лингард и Рахим Стерлинг.

Но, несмотря не на что, матч смотрелся с первых минут. Тон задавали англичане, которые старались атаковать и флангами и по центру. Уже на 3-й минуте опасно простреливал Варди, но Куртуа вовремя прервал полет мяча. А через минуту Рэшфорд мог выскочить один на один, арбитр свистнул сомнительный офсайд.

Бельгийцы первые пять минут не могли и середину поля перейти, но затем создали два хороших момента. Сначала Тилеманс приложился по мячу метров с 25-ти, но Пикфорд видел полет мяча и смог укротить снаряд. А на 10-й минуте сфера едва не пересекла линию ворот сборной Англии. Удалась бельгийцам банальная подача с правого фланга в штрафную, где Феллайни сбросил снаряд головой на линию вратарской, а там Батшуайи ткнул мяч в сторону ворот, Пикфорд как-то неловко пропустил мяч между рук и снаряд пополз в ворота. Но подоспевший Кэхилл в подкате успел вынести сферу с "ленточки".

Однако в дальнейшем игра успокоилась, и эпизод на 10-й минуте оставался самым опасным вплоть до перерыва. Создавалось впечатление, будто обе команды как по приказу резко засушили игру, так как мяч с завидным постоянством перекатывался исключительно в центре поля.

Хотя временами команды включались и пытались обострить ситуацию у ворот соперника. До голевых моментов дело не доходило, но стандарты несли определенную угрозу. Ничего не получилось только потому, что большинство футболистов играли без мотивации, будучи в очень расслабленном состоянии.

К счастью, второй тайм получился гораздо интереснее. И, в первую очередь, благодаря тому, что уже на 51-й минуте счет в матче был открыт. Затяжная атака "красных дьяволов" привела к тому, что Янузай несколько раз обыгрался с партнерами, но в концовке получил пас от Тилеманса, переложил мяч на правом крае штрафной под левую и пальнул аккурат в дальнюю "девятку". Пикфорд прыгал, но не дотянулся – 0:1.

И сразу все забегали. Англия через три минуты получила отличный шанс отквитать гол со штрафного, но Александер-Арнольд просто ужасно исполнил стандарт. А чуть позже идеальный шанс сравнять счет выпадает Рэшфорду. В два паса мяч был доставлен Варди в центральном круге, а тот увидел рывок Маркуса и выдал просто идеальную передачу на партнера. Нападающий "Манчестер Юнайтед" вчистую выходил один на один, но пытаясь обвести мяч вокруг Куртуа, самую малость не попал в створ.

А сразу после экватора тайма в действиях игроков сборной Англии стала наблюдаться усталость. Но импровизацию сил не хватало, все сводилось к банальным навесам, которым в этот вечер бельгийцы нашли противодействие. Только на 83-й минуте у родоначальников футбола случился действительно голевой момент. Едва вышедший на замену Уэлбек подобрал мяч после неудачного навеса от Рэшфорда, и тут же пробил с линии штрафной. Мяч шел в правую "шестерку", но из вратарской его выбил Феллайни.

Концовка же матча была за бельгийцами. Почувствовав, что соперник проседает, команда Роберто Мартинеса попыталась забить еще. Сначала отличный шанс имел Мертенс. Торган Азар пасом с левого фланга нашел в центре Дрисса, а тот метров с 20-ти целил точно в угол – Пикфорд потянул удар. А уже в компенсированное время героем матча мог стать Феллайни. Мертенс с 11-метровой отметки покатил мяч на левый угол вратарской, а Маруан пробивал сходу с левой, но попал лишь во внешнюю сторону сетки ворот.

Финальный свисток зафиксировал третью кряду победу сборной Бельгии, которая с первого места вышла в 1/8 финала на команду Японии. Подопечным Гарета Саутгейта предстоит куда сложнее поединок. Колумбия – не подарок, но все же англичане вполне могут ее проходить. Время покажет…

Англия – Бельгия – 0:1

Гол: Янузай, 51.

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Кэхилл, Александер-Арнольд (Уэлбек, 79), Делф, Роуз, Лофтус-Чик, Дайер, Рэшфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа, Бойата, Тилеманс, Вермален (Компани, 74), Шадли, Дендонкер, Феллайни, Дембеле, Янузай (Мертенс, 86), Т.Азар, Батшуайи.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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