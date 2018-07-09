Бельгийцы тоже добрались до Питера

Сборная Бельгии прибыла в Санкт-Петербург на матч полуфинала Чемпионата Мира против Франции.

Лайнер "Аэрофлота" доставил "красных дьяволова" до северной столицы, приезду в которую больше всех ражовался Аксель Витсель.

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