Бельгийский арбитр Де Блекере будет работать в РФС

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Бельгийский арбитр Де Блекере будет работать в РФС

Состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС пополнит известный иностранный арбитр.

Речь идёт о Франке Де Блекере, который работал на ЧМ-2006, Евро-2008 и ЧМ-2010.

53-летний бельгиец завершил карьеру рефери в декабре 2011 года.

Де Блекере известен спорными решениями в пользу "Барселоны". В полуфинале Лиги Чемпионов 2009/10 он удалил игрока "Интера" после симуляции Серхио Бускетса, а в сезоне 2010/11 отменил гол "Реала" в ворота "сине-гранатовых" на той же стадии ЛЧ после сомнительного фола в атаке.

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