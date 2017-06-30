Бельгийский форвард Нгой может перейти в "Монако"

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Бельгийский форвард Нгой может перейти в "Монако"
"Монако" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Сток Сити" Жюльену Нгою, сообщает ESPN.

По сведениям издания, монегаски намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Реала". 

19-летний Нгой выступает за "Сток Сити" с 2016 года, провел за клуб 6 матчей и не забил ни одного мяча. 

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