Бельгийский форвард Нгой может перейти в "Монако"



"Монако" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Сток Сити" Жюльену Нгою, сообщает ESPN.

По сведениям издания, монегаски намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Реала".

19-летний Нгой выступает за "Сток Сити" с 2016 года, провел за клуб 6 матчей и не забил ни одного мяча.

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