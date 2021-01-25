Бельгийский клуб договорился об аренде нападающего ЦСКА Гайча
Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч близок к смене команды, сообщает Voetbal Nieuws.
По информации источника, новым клубом 21-летнего футболиста должен стать "Антверпен". Стороны согласовали аренду до конца сезона без права выкупа.
ЦСКА купил аргентинца летом 2020 года за 8,5 миллиона евро. В составе армейцев нападающий сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Ранее СМИ сватали Гайча в "Дженоа", "Парму", "Болонью", "Унион", "Трабзонспор", "Бешикташ", "Генк" и "Бока Хуниорс".
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