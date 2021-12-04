Бельгийский клуб готов пригласить Черчесова

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может продолжить тренерскую карьеру в Европе.

По информации "СЭ", в услугах 58-летнего специалиста заинтересован "Антверпен".

Сообщается, что бельгийский клуб готов платить россиянину 1,2 миллиона евро в год.

Напомним, что Черчесов в июле покинул сборную России и с тех пор остаётся без команды.

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