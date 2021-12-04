Бельгийский клуб готов пригласить Черчесова
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может продолжить тренерскую карьеру в Европе.
По информации "СЭ", в услугах 58-летнего специалиста заинтересован "Антверпен".
Сообщается, что бельгийский клуб готов платить россиянину 1,2 миллиона евро в год.
Напомним, что Черчесов в июле покинул сборную России и с тех пор остаётся без команды.
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|29
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|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20