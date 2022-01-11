Бельгийский политик жестко раскритиковал Азара

Фото: инстаграм Азара\Автор неизвестен

Экс-дзюдоист Жан-Мари Дедекер, бельгийский политик, который ранее занимал должность депутата Палаты представителей Бельгии, поделился мнением о футболисте мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эдене Азаре.

"Об Азаре постоянно ноют. Но это просто толстый парень, который растолстел из-за денег и системы. Все еще вижу, как его заменили в матче сборной Бельгии, а потом он уехал со стадиона и съел гамбургер. Для меня это уже не спортсмен, рано или поздно это выйдет наружу. И все же такой человек каждый день попадает в заголовки газет.

Бельгия не добьется успеха в Катаре. Несколько футболистов уже близки к завершению карьеры. Даже де Брюйне приходится бороться за место на поле. То же самое можно сказать о Лукаку и Мертенсе.

Это стареющее поколение. И Мартинес, этот тренер-джентльмен, тоже подходит к завершению работы со сборной Бельгии. Видно, как он устал психологически.

Надеюсь, я ошибаюсь, но больше я не верю в сборную Бельгии", – сказал Дедекер.

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