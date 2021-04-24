Бельгийский "Шарлеруа" нацелился на форварда из ФНЛ
Фото Астрахань.ру / Автор неизвестен
Нападающий астраханского "Волгаря" Артём Погосов привлёк внимание бельгийского клуба.
По информации "Чемпионата", "Шарлеруа" изучает возможность подписания 21-летнего россиянина.
Сумма отступных в контракте перспективного форварда составляет 5 миллионов рублей, хотя потенциальному покупателю не придётся тратиться на него в связи с истечением соглашения по окончании нынешнего сезона.
Погосов является воспитанником "Волгаря", за основную команду сыграл 83 матча, забил 17 голов и сделал 9 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20