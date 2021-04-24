Бельгийский "Шарлеруа" нацелился на форварда из ФНЛ

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Бельгийский "Шарлеруа" нацелился на форварда из ФНЛ

Фото Астрахань.ру / Автор неизвестен

Нападающий астраханского "Волгаря" Артём Погосов привлёк внимание бельгийского клуба.

По информации "Чемпионата", "Шарлеруа" изучает возможность подписания 21-летнего россиянина.

Сумма отступных в контракте перспективного форварда составляет 5 миллионов рублей, хотя потенциальному покупателю не придётся тратиться на него в связи с истечением соглашения по окончании нынешнего сезона.

Погосов является воспитанником "Волгаря", за основную команду сыграл 83 матча, забил 17 голов и сделал 9 ассистов.

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