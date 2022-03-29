Бельгийский вратарь ван Дамм умер в 28 лет

Теги серкль брюггемигель ван дамм

Бельгийский вратарь ван Дамм умер в 28 лет

Фото: соцсети / Автор неизвестен

Голкипер "Серкль Брюгге" Мигель ван Дамм скончался на 29-м году жизни. Это подтвердила семья футболиста.

В июне 2016 года у бельгийца обнаружили лейкемию. В марте 2017-го он объявил о победе над болезнью, однако летом 2019-го случился рецидив.

Ван Дамм всю карьеру провёл в "Серкль Брюгге", сыграл 44 матча и пропустил 60 голов.

В последний раз вратарь выходил на поле в официальной встрече 26 сентября 2018 года.

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