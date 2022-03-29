Бельгийский вратарь ван Дамм умер в 28 лет
Фото: соцсети / Автор неизвестен
Голкипер "Серкль Брюгге" Мигель ван Дамм скончался на 29-м году жизни. Это подтвердила семья футболиста.
В июне 2016 года у бельгийца обнаружили лейкемию. В марте 2017-го он объявил о победе над болезнью, однако летом 2019-го случился рецидив.
Ван Дамм всю карьеру провёл в "Серкль Брюгге", сыграл 44 матча и пропустил 60 голов.
В последний раз вратарь выходил на поле в официальной встрече 26 сентября 2018 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20