Бельгийский журналист рассказал, в чем сила сборной России

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Журналист Belgium Agency Жюльен Дюбуа высказался о сборной России.

"Шансы России только в том, чтобы выйти в 1/8, а там как повезет. Однако Бельгия и Дания сильнее вашей сборной. У футболистов больше опыта, к тому же, большая проблема, что только Головин и Черышев выступают в европейских чемпионатах (журналист забыл упомянуть Алексея Миранчука). Это реально проблема, футболисты не знают, что такое играть в больших клубах, что такое противостоять топ-клубам. Этого может не хватать на Евро.

Ваша сила в Черчесове, он грамотный тренер. Однако Мартинес также очень умный тренер. Мы уже дважды встречались с Россией, наша команда не испытала больших проблем, русские не смогли нас удивить", - приводит слова журналиста "Чемпионат".

Матч между Россией и Бельгией состоится сегодня, 12 июня, в 22:00 (мск).

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