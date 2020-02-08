Бельханда отказал двум российским клубам

Теги галатасарайюнес бельхандаспартак москварубинтрансферы

Бельханда отказал двум российским клубам

Полузащитник "Галатасарая" Юнес Бельханда отклонил предложение не только московского "Спартака".

Как сообщает Sporx, также на марокканца претендовал "Рубин", однако и казанский клуб получил отказ от футболиста.

Дело в том, что 29-летний хавбек не хочет продолжать карьеру в России. Возможно, на его нежелание играть в РПЛ повлиял не самый удачный период в киевском "Динамо".

В текущем сезоне Бельханда сыграл за "Галатасарай" 22 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Не пропустите: Слуцкий и "Рубин" поучаствовали в необычном тимбилдинге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сёмин рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

Сёмин рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов