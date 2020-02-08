Бельханда отказал двум российским клубам

Полузащитник "Галатасарая" Юнес Бельханда отклонил предложение не только московского "Спартака".

Как сообщает Sporx, также на марокканца претендовал "Рубин", однако и казанский клуб получил отказ от футболиста.

Дело в том, что 29-летний хавбек не хочет продолжать карьеру в России. Возможно, на его нежелание играть в РПЛ повлиял не самый удачный период в киевском "Динамо".

В текущем сезоне Бельханда сыграл за "Галатасарай" 22 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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