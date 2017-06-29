Бельханда стал игроком "Галатасарая"
"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника киевского "Динамо" Юнеса Бельханда.
Сумма трансфера и условия контракта не разглашаются. По некоторым данным, турецкий клуб заплатил за 27-летнего марокканца восемь миллионов евро и заключил с ним контракт до лета 2021 года.
Бельханда выступал за "Динамо" с 2013 года, сыграл 88 матчей и забил 11 голов. Сдавался в аренду "Шальке" и "Ницце". Ранее защищал цвета "Монпелье". За сборную Марокко сыграл 32 матча и забил 3 гола.
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|Команда
|М
|О
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|34
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|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
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|Касимпаса
|34
|43
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|Коньяспор
|34
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|11
|Карабюкспор
|34
|43
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|Аланьяспор
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|34
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|38
|15
|Бурсаспор
|34
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|Аданаспор
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