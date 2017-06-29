Бельханда стал игроком "Галатасарая"

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Бельханда стал игроком "Галатасарая"

"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника киевского "Динамо" Юнеса Бельханда.

Сумма трансфера и условия контракта не разглашаются. По некоторым данным, турецкий клуб заплатил за 27-летнего марокканца восемь миллионов евро и заключил с ним контракт до лета 2021 года.

Бельханда выступал за "Динамо" с 2013 года, сыграл 88 матчей и забил 11 голов. Сдавался в аренду "Шальке" и "Ницце". Ранее защищал цвета "Монпелье". За сборную Марокко сыграл 32 матча и забил 3 гола.

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