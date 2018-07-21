Беллами: "Есть только один клуб, который может осилить оклад Бэйла"

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Беллами: "Есть только один клуб, который может осилить оклад Бэйла"

Экс-игрок сборной Уэльса Крейг Беллами поговорил о шансах "Манчестер Юнайтед" подписать Гарета Бэйла.

"Не думаю, что Бэйл куда-нибудь уйдет. Ни "Манчестер Юнайтед", ни другие клубы не смогут потянуть его заработную плату. Есть только один клуб, который может осилить оклад Бэйла, и он в нем играет" - приводит слова Беллами Spotsmole.

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