Беллами: "Переход Де Хеа в "Реал" - это вопрос лишь времени"

Теги реал мадридманчестер юнайтеддавид де хеа

Беллами: "Переход Де Хеа в "Реал" - это вопрос лишь времени"Известный в прошлом валлийский футболист Крейг Беллами уверен в трансфере голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в мадридский "Реал".

"Эта сделка в действительности состоится, я всегда чувствовал, что "Реал Мадрид" хочет заполучить его, чтобы сделать его своим "номером один" на многие годы. Его подписание - это всего лишь вопрос времени", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Моуринью хочет обменять Де Хеа на одного из игроков "Реала". | soccernews.ru

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