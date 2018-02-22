Беллами предложили возглавить "Оксфорд"

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Беллами предложили возглавить "Оксфорд"

"Оксфорд" предложил пост главного тренера Крэйгу Беллами, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, валлийца заинтересовал этот вариант и он решил обсудить с клубом условия личного контракта.

В данный момент 38-летний Беллами входит в тренерский штаб "Кардиффа".

Напомним, что в бытность игроком Беллами выступал за "Блэкберн", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

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