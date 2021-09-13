Беллами ушёл из "Андерлехта" из-за депрессии

Теги андерлехт

Беллами ушёл из "Андерлехта" из-за депрессии

Фото сайт "Андерлехта"

"Андерлехт" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба Крэйга Беллами.

42-летний валлиец входил в тренерский штаб бельгийской команды - он помогал Венсану Компани.

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" объяснил своё решение желанием сосредоточиться на психологическом здоровье.

По информации Sky Sports, Беллами страдает от маниакальной депрессии. 

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