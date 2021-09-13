Беллами ушёл из "Андерлехта" из-за депрессии
Фото сайт "Андерлехта"
"Андерлехт" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба Крэйга Беллами.
42-летний валлиец входил в тренерский штаб бельгийской команды - он помогал Венсану Компани.
Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" объяснил своё решение желанием сосредоточиться на психологическом здоровье.
По информации Sky Sports, Беллами страдает от маниакальной депрессии.
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