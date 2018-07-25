Беллараби потерял сознание во время товарищеской игры

Теги байер леверкузенкарим беллараби

Беллараби потерял сознание во время товарищеской игрыПолузащитник "Байера" Карим Беллараби потерял сознание во время товарищеской игры против "Вупперталера" (2:0).

Как сообщили в немецком клубе, ухудшение самочувствия 28-летнего футболиста связано с истощением организма.

Беллараби оперативно привели в чувство врачи. После этого игрок был госпитализирован.

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