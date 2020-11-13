Беллингем дебютировал за сборную Англию в 17 лет и 136 дней. Это третий показатель в истории

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем принял участие в товарищеском матче между сборными Англии и Ирландии (3:0).

Хавбек дебютировал за "трёх львов" в возрасте 17 лет и 136 дней - это третий результат в истории национальной команды.

Рекордсменом по этому показателю является Тео Уолкотт (17 лет и 75 дней), а второе место занимает Уэйн Руни (17 лет и 111 дней).

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