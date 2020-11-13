Беллингем дебютировал за сборную Англию в 17 лет и 136 дней. Это третий показатель в истории
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем принял участие в товарищеском матче между сборными Англии и Ирландии (3:0).
Хавбек дебютировал за "трёх львов" в возрасте 17 лет и 136 дней - это третий результат в истории национальной команды.
Рекордсменом по этому показателю является Тео Уолкотт (17 лет и 75 дней), а второе место занимает Уэйн Руни (17 лет и 111 дней).
Не пропустите: Названо число дебютантов сборной Германии в эпоху Йоахима Лёва. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ливерпуль" выбирает между четырьмя центральными защитниками
-
Тренер сборной Грузии решил уйти в отставку после поражения от Северной Македонии
-
Гильерме обогнал Черчесова в "клубе Яшина"
-
Черчесов рассказал, почему Зобнин и Бакаев не сыграли с Молдовой
-
Беллингем дебютировал за сборную Англию в 17 лет и 136 дней. Это третий показатель в истории
-
Официально: Вилкова исключили из списка судей РПЛ
-
Сборная России огласила результаты нового тестирования команды на коронавирус
-
Геннадий Орлов увидел в публикации интимного видео Дзюбы "краснодарский след"
-
"Барселона" хочет заработать 200 миллионов евро за счёт сотрудничества с Голливудом
-
Джикия объяснил слабую реализацию игроков сборной России в матче с Молдовой
-
Аргентина потеряла очки в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем
-
Главные новости дня: 12 ноября
-
Определились все группы Евро-2020
-
Стали известны все участники Евро-2020
-
Стыковые матчи Евро-2020: все результаты 12 ноября
-
Словакия и Шотландия добыли путевки на Евро-2020
-
Эквадор вырвал победу над Боливией в матче квалификации ЧМ-2022
-
Англия разгромила Ирландию в товарищеском матче, Уэльс и США победителя не выявили
-
Венгрия вырвала победу над Исландией и пробилась на Евро-2020
-
Черчесов отказался отвечать на вопрос о Дзюбе после ничьи с Молдовой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18