Беллингем - главный талант мира по версии GOAL
Фото: твиттер Беллингема\Автор неизвестен
Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем стал самым талантливым молодым футболистом мира по версии издания GOAL.
В рейтинге учитывались игроки, которые родились 1 января 2003 года или позже.
1. Джуд Беллингем ("Боруссия" Д)
2. Флориан Виртц ("Байер")
3. Гави ("Барселона")
4. Джамал Мусиала ("Бавария")
5. Харви Эллиотт ("Ливерпуль")
6. Райан Шерки ("Лион")
7. Девайн Ренсх ("Аякс")
8. Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Д)
9. Беньямин Шешко ("Ред Булл Зальцбург")
10. Рикардо Пепи ("Аугсбург")
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18