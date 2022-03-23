Беллингем - главный талант мира по версии GOAL

Фото: твиттер Беллингема\Автор неизвестен

Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем стал самым талантливым молодым футболистом мира по версии издания GOAL.

В рейтинге учитывались игроки, которые родились 1 января 2003 года или позже.

1. Джуд Беллингем ("Боруссия" Д)

2. Флориан Виртц ("Байер")

3. Гави ("Барселона")

4. Джамал Мусиала ("Бавария")

5. Харви Эллиотт ("Ливерпуль")

6. Райан Шерки ("Лион")

7. Девайн Ренсх ("Аякс")

8. Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Д)

9. Беньямин Шешко ("Ред Булл Зальцбург")

10. Рикардо Пепи ("Аугсбург")

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