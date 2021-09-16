Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге Чемпионов

Фото твиттер Джуда Беллингема

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем стал рекордсменом Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

Англичанин стал самым молодым игроком в истории турнира с забитыми голами в двух матчах кряду.

Беллингем сделал это в возрасте 18 лет и 78 дней и превзошёл достижение Килиана Мбаппе.

Француз в марте 2017 года отличился в двух играх ЛЧ подряд, когда ему было 18 лет и 85 дней.

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