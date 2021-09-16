Беллингем поцеловал Холанда во время послематчевого интервью
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем наградил поцелуем своего партнёра по команде Эрлинга Холанда после игры 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бешикташа" (2:1).
Англичанин подошёл к норвежцу, когда тот давал послематчевое интервью, и поцеловал его в щеку.
Jude Bellingham gatecrashed Erling Haaland's post-match interview #UCL pic.twitter.com/DQO5Q0v8dq— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 15, 2021
Напомним, что Беллингем оформил гол+пас в матче с "Бешикташем", а Холанд забил после ассиста 18-летнего хавбека.
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