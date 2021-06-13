Беллингем установил рекорд чемпионатов Европы
Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.
Беллингем вышел на поле в матче 1-го тура группового этапа с Хорватией (1:0) на 82-й минуте в возрасте 17 лет 349 дней. По этому показателю он превзошел достижение нидерландского защитника Йетро Виллемсу (18 лет 71 день).
Беллингем выступает за "Боруссию" Дортмунд. В минувшем сезоне он провел 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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