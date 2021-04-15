Беллингем - второй в списке самых молодых игроков, забивавших в плей-офф ЛЧ

Фото твиттер Лиги чемпионов

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем забил "Манчестер Сити" в возрасте 17 лет и 289 дней.

Это первый гол англичанина в плей-офф Лиги Чемпионов. Напомним, что команды встречались на стадии 1/4 финала турнира.

Таким образом, Беллингем стал вторым самым молодым игроком, отличившимся в плей-офф ЛЧ.

Рекордсменом остаётся экс-форвард "Барселоны" Боян Кркич, забивший мяч в 17 лет и 217 дней.

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