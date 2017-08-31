Белоруков вернулся в "Амкар"



Защитник "Динамо" Дмитрий Белоруков перешел в "Амкар", сообщает официальный сайт клуба.

Пермский клуб арендовал футболиста на срок до конца сезона. Стоит отметить, что ранее он играл за "Амкар" на протяжении 11 лет.

34-летний Белоруков выступал за "Динамо" с 2016 года и провел за клуб 5 матчей. Ранее играл за "Амкар", "Зенит-2" и "Петротрест". Ориентировочная стоимость игрока составляет 100 тысяч евро.

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