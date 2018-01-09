Белорус Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА

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Белорус Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА

Главного тренера БАТЭ Александр Ермакович перешел в ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Белорусский специалист вошел в штаб главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

"Получив приглашение от Гончаренко, я дал положительный ответ. Что-то в жизни всегда надо менять. Я с интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба. Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта оттого, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу. Я уже с ним трудился, хорошо знаю его самого и его методики. Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься. Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждет напряженный график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках", - сказал Ермакович.

42-летний  Ермакович возглавлял БАТЭ с 2013 года. Под его руководством клуб четыре раза подряд выигрывал чемпионат Белоруссии, становился обладателем Кубка страны и дважды Суперкубка. Кроме того борисовчане два раза играли в групповой стадии Лиги Чемпионов.

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