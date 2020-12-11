Белорусская федерация футбола хочет наказать форварда ЦСКА
Нападающему московского ЦСКА Илье Шкурину грозят санкции по инициативе Белорусской федерации футбола.
По информации Betting Insider, 21-летнего футболиста могут наказать за неявку в расположение молодёжной сборной в сентябре этого года.
В Дисциплинарный комитет УЕФA поступил запрос по этому поводу, дело будет рассмотрено 14 января 2021 года.
Стоит отметить, что прошлым летом Шкурин публично заявил об отказе выступать за сборную Беларуси, пока у власти в стране остаётся президент Александр Лукашенко.
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|6
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