Белорусская федерация футбола хочет наказать форварда ЦСКА

Нападающему московского ЦСКА Илье Шкурину грозят санкции по инициативе Белорусской федерации футбола.

По информации Betting Insider, 21-летнего футболиста могут наказать за неявку в расположение молодёжной сборной в сентябре этого года.

В Дисциплинарный комитет УЕФA поступил запрос по этому поводу, дело будет рассмотрено 14 января 2021 года.

Стоит отметить, что прошлым летом Шкурин публично заявил об отказе выступать за сборную Беларуси, пока у власти в стране остаётся президент Александр Лукашенко.

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