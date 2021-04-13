Белорусская команда поехала работать в колхоз после неудачного старта сезона

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Спортивный директор брестского "Руха" Сергей Присяжнюк рассказал о необычном способе встряхнуть команду на фоне серии без побед в чемпионате Беларуси.

"Да, это правда. Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был. Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз. Никто из футболистов не был против, конечно. Это идея всего коллектива. Легионеры отнеслись нормально. Они же часть команды.

Проводили ли что-то подобное раньше? Нет, это в первый раз. Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать. Понравилась ли задумка? Нормально. Если выиграли, значит, всё пошло на пользу", - сказал Присяжнюк.

"Рух" стартовал в Премьер-лиге с трёх ничьих подряд, а после поездки в колхоз добыл гостевую победу над "Ислочью".

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