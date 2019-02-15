Белорусский клуб объявил о переходе бывшего игрока "Спартака"

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Белорусский клуб объявил о переходе бывшего игрока "Спартака"

Белорусский клуб "Гомель" подписал российского защитника Илью Гультяева, сообщает официальный сайт клуба.

"Хочу сказать спасибо Алексею Меркулову и Александру Кульчию за приглашение. Хотелось как можно скорее определиться с командой, а в "Гомеле" сразу дали понять, что заинтересованы в моих услугах", - сказал Гультяев.

30-летний Гультяев является воспитанником "Спартак", но провел за "красно-белых" всего один матч. Также выступал за "Томь", "Уфу", "Нефтихимик", "Енисей", "Тосно", "Тамбов" и "Бананц". Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

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