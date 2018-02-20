Белорусский тренер был уволен после того, как встретился с фанатами будучи пьяным

Теги молодечно 2000

Белорусский тренер был уволен после того, как встретился с фанатами будучи пьяным

"Молодечно" уволил с поста главного тренера Михаила Маковского, сообщает Sport.tut.by.

Такое решение приняло руководство клуба из-за того, что наставник пришел пьяным на встречу с прессой и болельщиками.

Стоит отметить, что Маковский поработал наставником "Молодечно" всего три дня.

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