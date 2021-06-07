Белорусский тренер Шпилевский возглавит клуб из Германии

Фото: инстаграм "Кайрата"/Автор неизвестен

Главный тренер алматинского "Кайрата" Алексей Шпилевский возглавит немецкий клуб "Эрцгебирге", сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

"Кайрат" получит от "Эрцгебирге" определенную денежную компенсацию хза тренера. Преемником Шпилевского может стать Курбан Бердыев.

В минувшем сезоне "Эрцгебирге" финишировал на 12-м месте во второй Бундеслиге.

33-летний Шпилевский тренировал "Кайрат" с 2019 года и становился с клубом чемпионом Казахстана. Работал в тренерских штабах немецких клубов "Зонненхоф Гроссашпах", "Штутгарт" и "РБ Лейпциг", а также возглавлял "Динамо-Брест".

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