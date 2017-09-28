Белорусский вояж для Арсена Венгера: БАТЭ принимает "Арсенал"
БАТЭ – "Арсенал"
Стадион: "Борисов-Арена" (Борисов, Беларусь)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Даниэль Стефански (Польша)
Интереснейшее противостояние ожидается в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы в Борисове, где местный БАТЭ примет на домашнем стадионе лондонский "Арсенал". Дружина Арсена Венгера осталась в этом сезоне без Лиги Чемпионов, что не является хорошим результатом для "канониров", но придает еще больше популярности второму по значимости европейскому клубному турниру. Каждый еврокубковый матч "Арсенала" вызывает повышенный интерес у болельщиков команды по всему миру, и противостояние с БАТЭ не станет исключением.
Хозяева в первом туре довольствовались ничьей в Сербии, где им противостояла местная "Цревна Звезда" -1:1. "Канониры" же одержали волевую победу над "Кельном": пропустив уже на 9-й минуте, подопечные Венгера лишь во втором тайме свели матч к победе усилиями Колашинаца, Санчеса и Бельерина – 3:1. Таким образом, англичане возглавили отборочную группу "H", а белорусы с сербами делят вторую строчку.
Ранее команды никогда не играли друг с другом, единственным для БАТЭ опытом противостояния с английскими командами стали 2 матча против "Эвертона" в Лиге Европы сезона 2009/2010, в которых борисовчане сумели набрать 3 очка. Во внутреннем первенстве команда впервые за много лет может упустить чемпионство – за 7 туров до финиша их отставание от первого места составляет 2 очка. Болельщики уже давно нашли главную проблему стагнации клуба - они винят во всем главного тренера команды Александра Ермаковича. Последний же пользуется полным доверием руководства клуба, однако неудовлетворительные результаты в этом сезоне могут серьезно пошатнуть его позиции. Все футболисты БАТЭ в строю и готовы помочь своей команде в борьбе с таким непростым соперником.
"Арсенал", как уже говорилось ранее, стартовал на турнире с победы, да и в выходе команды в плей-офф мало кто сомневается. Улучшили "канониры" свои позиции и во внутреннем первенстве: после победы над "Вест Бромвичем" в 6 туре, лондонцы закрепились на 7-й строчке турнирной таблицы АПЛ, отставая всего на одно очко от 4-го места. Арсен Венгер, безусловно, будет использовать ротацию на ранних стадиях турнира, так что можно ожидать появление в старте некоторых молодых игроков, которых, кстати, не так уж и много в составе команды. В дальнейшем же Лига Европы может стать для "Арсенала" гарантом участия в Лиге Чемпионов 2018/2019, ведь в чемпионате попасть в заветную четверку с каждым годом становится все сложнее.
Интересные факты противостояния БАТЭ и "Арсенала":
"Арсенал" впервые сыграет с клубом из Беларуси.
Беспроигрышная серия БАТЭ в еврокубках на своем поле насчитывает семь встреч.
БАТЭ не удалось победить в 10 из 11 последних матчей Лиги Европы.
"Арсенал" впервые выступает на групповом этапе ЛЕ. Последний раз "канониры" были представлены в этом турнире в сезоне-1999/00 (тогда он еще назывался Кубком УЕФА)
Ориентировочные составы на игру:
БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, Милунович, Поляков, Риос, Драгун, Иванич, Володько, Стасевич, Гордейчук, Родионов.
Арсенал: Чех, Холдинг, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Уилшир, Мэйтленд-Найз, Уолкотт, Ивоби, Жиру.
Прогноз на матч БАТЭ – "Арсенал":
Даже если гости будут играть не в оптимальном составе, БАТЭ не должен стать для них непреодолимым препятствием. Другое дело в настрое футболистов "Арсенала" на матч – даже небольшая потеря концентрации может дать хозяевам шанс поймать кураж и заработать нужные очки.
Победа БАТЭ оценивается букмекерами в 7,20, ничья – 4,80, коэффициент на победу "Арсенала" составляет 1,49.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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