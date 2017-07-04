Белорусский вратарь Амельченко завершил карьеру



Известный белорусский голкипер Антон Амельченко принял решение о завершении карьеры.

"Врачи сказали, что нельзя играть в футбол из-за проблем с коленом. Пока не поправлюсь, мне ничего делать нельзя. Два месяца уже прохожу процедуры. Я не знаю, надолго ли все затянется. Врачи из Германии сказали делать операцию, потом полгода-год восстанавливаться. Слезы наворачивались, когда позвонили и сообщили. Сейчас, конечно, смирился. Кому-то везет, кому-то так… Другого выбора нет.

В Минске советовался с опытными врачами, сказали, если в футбол играть не буду, то лучше не делать операцию. Просто полечиться, взять паузу – и все. Но в футбол больше не играть. Велосипед и бассейн – все, что мне можно. Такая вот ситуация. Все это грустно и печально, но жизнь продолжается. Общался с людьми, у которых была похожая проблема, они говорят, если восстановлюсь – бить по мячу еще можно. Лучше вовремя закончить, потому что потом может быть и хуже. Можно делать операцию, долго восстанавливаться, и неизвестно, пойдет ли восстановление как надо. А мне будет 33, не факт, что я кому-то буду нужен уже. Бессмысленно все", - сказал Амельченко.

32-летний Амельченко за свою карьеру выступал за "Гомель", "Москву", "Ростов", "Терек", "Факел", "Белшину" и "Крумкачи". За сборную Белоруссии сыграл 7 матчей и пропустил 3 гола. Обладатель Кубка России. | http://soccernews.ru