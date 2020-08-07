Белорусского защитника дисквалифицировали на два года за участие в договорном матче

Центральный защитник БАТЭ Захар Волков получил суровое наказание от Белорусской федерации футбола.

22-летний футболист отстранён от футбола на два года за участие в договорном матче.

Пока неизвестно, распространяется ли дисквалификация на другие лиги и страны.

За последний год Волковым интересовались два клуба РПЛ - московский ЦСКА и грозненский "Ахмат".

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