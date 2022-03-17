Белотти хочет покинуть "Торино"

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Белотти хочет покинуть "Торино"

Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен

Нападающий "Торино" Андреа Белотти решил покинуть клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, футболист отказался продлевать контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, форвард перейдет в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Белотти провел за "Торино" 15 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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