Белотти хочет покинуть "Торино"
Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен
Нападающий "Торино" Андреа Белотти решил покинуть клуб, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, футболист отказался продлевать контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, форвард перейдет в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 28-летний Белотти провел за "Торино" 15 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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