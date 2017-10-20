Белотти может не сыграть за сборную Италии в стыковых матчах с Швецией

Теги ториноандреа белоттииталияшвеция

Белотти может не сыграть за сборную Италии в стыковых матчах с Швецией

Участие форварда "Торино" Андреа Белотти в ближайших матчах сборной Италии находится под вопросом.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" 10 и 13 ноября сыграет стыковые матчи с Швецией за выход в финальную часть ЧМ-2018.

Как сообщает Football Italia, Белотти будет ещё три-четыре недели восстанавливаться после травмы коллатеральных связок колена. Кроме того, после реабилитации ему надо будет набрать форму.

Не пропустите: Сборная России в марте может провести товарищеский матч с Францией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 8 24
2 Интер Милан 8 22
3 Ювентус 8 19
4 Лацио 8 19
5 Рома 7 15
6 Сампдория 7 14
7 Болонья 8 14
8 Торино 8 13
9 Кьево 8 12
10 Милан 8 12
11 Фиорентина 8 10
12 Аталанта 8 9
13 Удинезе 8 6
14 Кальяри 8 6
15 Кротоне 8 6
16 Хеллас Верона 8 6
17 Дженоа 8 5
18 СПАЛ 8 5
19 Сассуоло 8 5
20 Беневенто 8 0
Полная таблица

топ-5 тегов