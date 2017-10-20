Белотти может не сыграть за сборную Италии в стыковых матчах с Швецией

Участие форварда "Торино" Андреа Белотти в ближайших матчах сборной Италии находится под вопросом.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" 10 и 13 ноября сыграет стыковые матчи с Швецией за выход в финальную часть ЧМ-2018.

Как сообщает Football Italia, Белотти будет ещё три-четыре недели восстанавливаться после травмы коллатеральных связок колена. Кроме того, после реабилитации ему надо будет набрать форму.

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