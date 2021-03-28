Белотти может перейти в "Рому" или "Милан"
Фото: Твиттер @gallobelotti
"Милан" и "Рома" нацелились на форварда "Торино" Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.
По данным источника, "жеребцы" готовы расстаться с 27-летним итальянцем летом за 30 миллионов евро.
"Торино" в текущем сезоне испытывает значительные проблемы с результатами. Команда находится очень близко от зоны вылета, набрав только 23 очка в 27 матчах, и расположилась на 17 строчке в турнирной таблице Серии А. Если по итогам сезона клуб не сможет остаться в высшем дивизионе, то наверняка испытает серьезные финансовые трудности. Продажа лидера поможет туринцам справиться с проблемами.
В сезоне 2020/2021 Белотти сыграл 26 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17