Белотти может перейти в "Рому" или "Милан"

Фото: Твиттер @gallobelotti

"Милан" и "Рома" нацелились на форварда "Торино" Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.

По данным источника, "жеребцы" готовы расстаться с 27-летним итальянцем летом за 30 миллионов евро.

"Торино" в текущем сезоне испытывает значительные проблемы с результатами. Команда находится очень близко от зоны вылета, набрав только 23 очка в 27 матчах, и расположилась на 17 строчке в турнирной таблице Серии А. Если по итогам сезона клуб не сможет остаться в высшем дивизионе, то наверняка испытает серьезные финансовые трудности. Продажа лидера поможет туринцам справиться с проблемами.

В сезоне 2020/2021 Белотти сыграл 26 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.