Белотти может продлить контракт с "Торино"
Форвард "Торино" Андреа Белотти может продлить контракт со своим клубом, сообщает Tribalfootball.
По информации источника, стороны уже ведут переговоры по этому поводу. В случае подписания нового соглашения зарплата 23-летнего футболиста вырастет до трёх миллионов евро в год.
В стартовавшем сезоне Белотти сыграл за "Торино" 6 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи.
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