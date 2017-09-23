Белотти может продлить контракт с "Торино"

Форвард "Торино" Андреа Белотти может продлить контракт со своим клубом, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры по этому поводу. В случае подписания нового соглашения зарплата 23-летнего футболиста вырастет до трёх миллионов евро в год.

В стартовавшем сезоне Белотти сыграл за "Торино" 6 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи.

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