Белотти не было на презентации новой формы "Торино"

Теги ториноандреа белотти

Белотти не было на презентации новой формы "Торино"

"Торино" представил новую форму, в которой команда будет играть в предстоящем сезоне.

Примечательно, что на фотографии с презентации нет ведущего бомбардира "быков" Андреа Белотти.

Учитывая тот факт, что клубы всегда стараются привлекать к подобным мероприятиям своих главных звёзд, можно предположить, что Белотти близок к уходу из "Торино".

Не пропустите: "Милан" может включить в сделку по Белотти уже третьего своего игрока. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов