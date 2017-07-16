Белотти не было на презентации новой формы "Торино"

"Торино" представил новую форму, в которой команда будет играть в предстоящем сезоне.

Примечательно, что на фотографии с презентации нет ведущего бомбардира "быков" Андреа Белотти.

Учитывая тот факт, что клубы всегда стараются привлекать к подобным мероприятиям своих главных звёзд, можно предположить, что Белотти близок к уходу из "Торино".

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