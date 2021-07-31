Белотти отреагировал на предложение "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургториноандреа белоттитрансферы

Белотти отреагировал на предложение "Зенита" Фото: инстаграм Андреа Белотти

"Зенит" пытается заполучить форварда "Торино" Андреа Белотти.

По сведениям Calciomercato, 27-итальянец не горит желанием переезжать в Россию, несмотря на очень выгодное предложение.

Однако отмечается, что Белотти еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за Белотти 30 миллионов евро.

Читайте также: "Зенит" согласовал трансфер Белотти. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились полуфинальные пары Олимпиады-2020

Определились полуфинальные пары Олимпиады-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов