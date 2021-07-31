Белотти отреагировал на предложение "Зенита"

Фото: инстаграм Андреа Белотти

"Зенит" пытается заполучить форварда "Торино" Андреа Белотти.

По сведениям Calciomercato, 27-итальянец не горит желанием переезжать в Россию, несмотря на очень выгодное предложение.

Однако отмечается, что Белотти еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за Белотти 30 миллионов евро.

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